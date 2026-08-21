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Die Briten sind 
vornehm und betrunken,
warmherzig und kühl.
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Und bleiben unserem 
SZ-Korrespondenten 
selbst nach fünf Jahren 
noch rätselhaft. 
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Ein letzter Versuch,
 sie zu verstehen.
In ihren kollektiven Wohnzimmern, 
den Pubs.
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BYE-BYE, BRITIAN!

Von Michael Neudecker (Text) und Martin Parr (Fotos)
21. August 2026 | Lesezeit: 24 Min.

Wo sonst sollte eine Geschichte wie diese beginnen als hier, an dieser Londoner Tür. Sie ist schwarz und hat eine weiß aufgemalte „10“ vorn drauf. Man klopft nicht an diese Tür. Sie öffnet sich von selbst, wenn man es einmal bis hierher geschafft hat.

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