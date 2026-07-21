Wohin der neue britische Premierminister Andy Burnham das Land steuern will, hat er bislang nur angedeutet. Aber zumindest ist seit Montagabend klar, wen er mit auf die Reise nimmt und wer vielleicht sogar die Richtung bestimmt. Seine Auswahl ist divers, und sie unterstreicht Burnhams Plan, den London-Zentralismus des Landes aufzubrechen. Zwölf Frauen und elf Männer gehören seinem Kabinett an, die meisten kommen aus dem Norden des Landes. Die Wahlkreise von fünf Mitgliedern liegen gar in Greater Manchester, jener Region, deren Bürgermeister Burnham bis vor Kurzem war. Eine Übersicht der wichtigsten neuen Amtsträger – und der alten Probleme, die sie zu lösen haben.