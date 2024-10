Also noch ein Beschleuniger. „Oh ja. Und ich will hier nicht den Abend vermiesen, aber ich sollte noch die Ice Slabs erwähnen, die sich rasend schnell vermehren. Aufgetauter Schnee, der wieder gefriert und zugeschneit wird.“ Diese Platten wirken wie Isolationsschichten und verhindern, dass das versickernde Oberflächenschmelzwasser von tieferen Schneeschichten aufgenommen wird. Stattdessen fließt es auf dem Eisschild Richtung Meer. Seit 2001 haben sich diese Eisplatten mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von zwei Fußballfeldern pro Minute ausgebreitet und sind in immer höhere Lagen gekrochen.

So, Risotto fertig, das Team kommt in die Küche: Humberts Kollege Daniel Steinhage, mit dem sie schon allein durch die Antarktis ist, 43 Tage mit dem Schneemobil. Der Ingenieur Maximilian Stöhr, der all die Maschinen, Laser, Rechner betreut, die sie dabeihaben. Der kanadische Pilot Alan Gilbertson, der in seinem Leben insgesamt 22 000 Stunden in der Luft war. Ein Mann für die eher toughen Jobs: „Wenn Leute irgendwo auf die Karte zeigen und sagen, sie müssen genau hier landen, dann flieg ich sie da hin.“ Gilbertsons Co-Pilot Kyle Snethlage erzählt beim Essen davon, wie er in der Antarktis regelmäßig Milliardäre in ein Luxusresort am Südpol fliegt, eine Woche im beheizten Zelt für 85 000 bis 100 000 Dollar, inklusive heißer Dusche und Spitzengastronomie.

Okay, fragt der mittlerweile etwas nervöse Journalist, können wir nicht einfach auch bei mittelgutem Wetter mit der Polar 6 los? Gilbertson: „Ich hab all die Jahre überlebt, weil ich vorsichtig war. Never fool around with Greenlandish weather.“

Das grönländische Bodenrelief gleicht einer Kuchenform: Der schwere Eispanzer hat das darunter liegende Gestein über die Jahrtausende immer tiefer in die Erdkruste gedrückt, sodass das Landesinnere großteils unter dem Meeresspiegel liegt. An den Rändern ist dieser Gesteinsteig dafür hochgequollen, große Gebirgszüge fassen die Insel ein. Die wenigen Gletscherabflüsse sind wie Ritzen in der Kuchenform, durch die sich das abfließende Inlandseis quetscht.