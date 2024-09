Wie Griechenland digital wurde

Vielleicht ist das Schönste an der digitalen Verwaltung, dass sie so friedlich ist. Die griechische Staatsapp hat morgens keine schlechte Laune, nicht mal am Montag. Gut, besonders freundlich ist sie auch nicht, nicht mal am Freitag. Sie arbeitet weder langsam noch schnell, immer nur in der Geschwindigkeit, die das Netz hergibt. Sie macht keine Ausnahmen, wenn man charmant ist, und andersherum hat es wenig Sinn, sie anzuschreien.