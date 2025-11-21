Ist Greta Thunberg radikal?

Auf diesem einen Foto, das die ganze Geschichte zusammenfasst, sitzt Greta Thunberg auf dem Boden in ihrer WG in Stockholm. Links im Bild lehnt ihr altes „Schulstreik fürs Klima“-Schild an der Wand, Thunberg selbst schaut in einen roten, aufgeklappten Koffer. Auf dem Kofferdeckel mit Filzstift gemalt eine israelische Fahne, drei Schleifen, die Solidarität mit Israel und den Geiseln der Hamas bedeuten, und ein erigierter Penis. Dazu ist „WHORE GRETA“, „Hure Greta“ geschrieben. Der Koffer sei ihr, sagte Greta Thunberg, noch auf dem Boot vom israelischen Militär abgenommen und dann so verunstaltet wieder zurückgegeben worden.