Als Teenagerin hat Greta Thunberg die größte Umweltbewegung aller Zeiten ausgelöst.

Mittlerweile kämpft sie auch für Gaza und zieht besonders in Deutschland immer noch mehr Hass auf sich.

Über das Leben einer Frau, für die es nur Richtig oder Falsch gibt. Und die Frage, ob sie zu krass ist oder wir zu passiv sind.

Ist Greta Thunberg radikal?

Als Teenagerin hat Greta Thunberg die größte Umweltbewegung aller Zeiten ausgelöst.

Mittlerweile kämpft sie auch für Gaza und zieht besonders in Deutschland immer noch mehr Hass auf sich.

Über das Leben einer Frau, für die es nur Richtig oder Falsch gibt. Und die Frage, ob sie zu krass ist oder wir zu passiv sind.

Ist Greta Thunberg radikal?
Von Vera Schroeder
21. November 2025 | Lesezeit: 22 Min.

Auf diesem einen Foto, das die ganze Geschichte zusammenfasst, sitzt Greta Thunberg auf dem Boden in ihrer WG in Stockholm. Links im Bild lehnt ihr altes „Schulstreik fürs Klima“-Schild an der Wand, Thunberg selbst schaut in einen roten, aufgeklappten Koffer. Auf dem Kofferdeckel mit Filzstift gemalt eine israelische Fahne, drei Schleifen, die Solidarität mit Israel und den Geiseln der Hamas bedeuten, und ein erigierter Penis. Dazu ist „WHORE GRETA“, „Hure Greta“ geschrieben. Der Koffer sei ihr, sagte Greta Thunberg, noch auf dem Boot vom israelischen Militär abgenommen und dann so verunstaltet wieder zurückgegeben worden.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.