Luftraumverletzungen  im Ostseeraum

Fliegen bis an die Schmerzgrenze

Russland testet mehr als zuvor, wie weit es mit seinen Jets und Drohnen gehen kann. Und wie die Nato darauf reagiert. Diese wirkt wachsam, doch die Unsicherheit im Westen droht zu steigen. Und das würde Putin schon helfen.

Von Silke Bigalke, Viktoria Großmann und Alex Rühle
26. September 2025 | Lesezeit: 7 Min.

Russische Jets über einer estnischen Insel, russische Drohnen über polnischen Feldern, vermutlich auch über dänischen Flughäfen und Militäranlagen, GPS-Jamming, Cyberangriffe auf schwedische Behörden, hinter denen vermutlich russische Hacker stecken: Die Provokationen des Kreml nehmen zu im Ostseeraum. Schon zu Sowjetzeiten hat Moskau die Grenzen seiner Nachbarn ausgetestet. Fast jeder Schwede kennt etwa die Geschichte des sowjetischen U-Boots S-363, das 1981 in den Schären vor Karlskrona auf felsigen Grund lief und den liebevollen Spitznamen „Whiskey on the rocks“ bekam, weil es zu einer Art von U-Booten gehörte, die von der Nato Whiskey-Klasse genannt wurde.

