Russische Jets über einer estnischen Insel, russische Drohnen über polnischen Feldern, vermutlich auch über dänischen Flughäfen und Militäranlagen, GPS-Jamming, Cyberangriffe auf schwedische Behörden, hinter denen vermutlich russische Hacker stecken: Die Provokationen des Kreml nehmen zu im Ostseeraum. Schon zu Sowjetzeiten hat Moskau die Grenzen seiner Nachbarn ausgetestet. Fast jeder Schwede kennt etwa die Geschichte des sowjetischen U-Boots S-363, das 1981 in den Schären vor Karlskrona auf felsigen Grund lief und den liebevollen Spitznamen „Whiskey on the rocks“ bekam, weil es zu einer Art von U-Booten gehörte, die von der Nato Whiskey-Klasse genannt wurde.