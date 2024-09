Montagfrüh, sieben Uhr. An der Europabrücke in Kehl winken Bundespolizisten einen Flixbus zur Seite. Drei Beamte steigen in den voll besetzten Bus, kontrollieren die Ausweise. Nach fünf Minuten steigen sie wieder aus. „Passt!“, meldet ein Bundespolizist knapp. Der Flixbus darf die Reise vom französischen Straßburg nach Berlin fortsetzen.