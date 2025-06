Bombendrohungen seien sie mittlerweile ja gewohnt, sagt die Schülerin. Zweimal mussten sie deswegen schon raus aus der Klasse und wurden in einen Raum gebracht, in dem die Polizei mit Hunden wartete und alle durchsuchte. „Das ist irgendwie so ein Trend geworden.“ Es war jedes Mal ein Fehlalarm in ihrer Schule, der Handelsakademie in Graz. Und so dachte sie auch dieses Mal, es sei ein schlechter Scherz, als plötzlich diese Videos aus einer anderen Schule in Graz rumgingen. Verwackelte Aufnahmen von einem Klassenraum, im Hintergrund Schüsse, Bilder von rennenden Jugendlichen und schwer bewaffneten Polizisten.