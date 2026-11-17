Harvey Weinstein ist ein kranker Mann. Er hat Herzprobleme, Blutkrebs, Diabetes. Beamte schieben ihn im Rollstuhl in den Saal des New Yorker Strafgerichts und nehmen ihm die Handschellen ab. „Guten Morgen, Euer Ehren“, sagt Weinstein leise. Es ist das wahrscheinlich letzte Mal, dass der einst so gefürchtete Hollywoodmogul vor Gericht erscheint. Die Geschworenen haben ihn schon im Juni 2025 in einem der vielen Verfahren schuldig gesprochen, wegen Vergewaltigung. Jetzt, im September 2026, entscheidet sich, wie lange er in Haft muss.