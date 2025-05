Der Schatz aus dem Eis

Es ist der typische Sound einer Bergtour im Hochgebirge: Trekkingstöcke knirschen auf steinigem Grund, von weiter unten sind Kuhglocken zu hören, neben dem Wanderweg rauscht ein Bergbach. Ab und zu stößt ein Murmeltier einen grellen Warnpfiff aus. Ansonsten ist es still in dem von Dreitausendern eingerahmten Radurschltal in Tirol. Nur wenige Wanderer sind in diesem abgelegenen Hochtal unterwegs.