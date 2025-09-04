Seine Auftritte waren die letzten Jahre vollkommen erwartbar und doch jedes Mal wieder ein Ereignis. Wenn das letzte Model zurück ins Dunkel des „Teatro Armani“ huschte, würde in wenigen Augenblicken der Meister selbst am Ende des Laufstegs erscheinen. Weißes Haar, Terracotta-Teint. Im T-Shirt oder dünnen Pullover, in jedem Fall dunkelblau und eng, um den immer noch muskulösen Oberkörper abzuzeichnen. Er würde routiniert in das Meer gezückter Handys lächeln, kurz die Arme heben, eine Verbeugung mit Zehn-Grad-Neigungswinkel machen, sich aber kein Stück vom Fleck bewegen.