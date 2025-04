Das Haus steht in der Nibelungenstraße 18, im Westen Münchens, es ist eines von 146 000 Wohnhäusern in der Stadt, eines von etwa 20 Millionen im Land. Ein schlichter sandfarbener Altbau, jedes Fenster durch Holzstreben in zwölf Rechtecke unterteilt, der Türrahmen rot gestrichen.