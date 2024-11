Mehr als 100 Festnahmen nach Protesten

Die Polizei in der Südkaukasusrepublik Georgien hat nach eigenen Angaben allein in der Hauptstadt Tiflis 107 Menschen bei Protesten in der vergangenen Nacht festgenommen. „Ungeachtet der mehrfachen Aufrufe von Vertretern des Innenministeriums, sprengte die Aktion auf dem Rustaweli-Prospekt vor dem Parlamentsgebäude Georgiens mehrfach die vom Gesetz für Versammlungen und Kundgebungen festgelegten Normen“, teilte das Ministerium zur Begründung mit.