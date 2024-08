Hier hat alles angefangen, in dem Gebäude mit den schmalen Fenstern und der grauen Fassade, schon die Architektur wie gemacht, um Träume kleinzuhalten. Hier lief sie zum ersten Mal durch die Gänge der Universität, sah die Professoren in ihrer eiligen Wichtigkeit, starrte in den Hörsälen auf die Tafel, fühlte sich klein und wusste doch, was sie wollte: Chirurgin werden.