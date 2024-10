Es gibt traurige Gewissheit über die ersten Todesopfer unter den Geiseln. Medien verifizieren ein auf der Plattform X gepostetes Video, das Leichen auf einer Straße zeigt. Es sind erkennbar dieselben Personen, die tags zuvor auf einem Video ihrer Entführer zu sehen waren, die sie aus dem Kibbuz Be’eri verschleppten. In den Tagen nach dem Überfall der Hamas kursiert viel Videomaterial, selten jedoch geht daraus hervor, wie es den Geiseln nach den Aufnahmen ergangen ist. Sind sie verletzt? Wenn ja, wie schwer? Wo hält man sie fest und unter welchen Bedingungen? Fragen, auf die die Angehörigen zum Teil bis heute keine Antwort bekommen haben.

Am Tag nach dem Überfall gründet Haim Rubinstein eine Whatsapp-Gruppe. Die ersten Mitglieder: etwa 70 Angehörige von Vermissten und Entführten. Der Medienberater glaubt, der Staat sei zu überfordert, um sich um die Fragen der betroffenen Familien zu kümmern, und will eine Anlaufstelle schaffen, ihnen bei Organisatorischem helfen. In einem Interview sagt er später: „In den ersten Tagen wussten diese Familien nicht, an wen sie sich wenden sollten. Die Armee war unvorbereitet, und einige bekamen zwei Wochen lang keine Informationen von offiziellen Stellen.“ Die Chatgruppe wächst in einer Woche auf mehr als 340 Mitglieder an und mündet in das „Hostages and Missing Families Forum“, die wichtigste Freiwilligenorganisation, die sich für die Belange der Geiseln einsetzt und immer wieder Druck auf die israelische Regierung ausübt.