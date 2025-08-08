Er ist die Route gestern schon geflogen, sie fliegen sie jeden Tag seit Freitag. Erst die Schleifen über Jordanien, dieses sandfarbene Land, in dem alles Wüste ist. Dann in Richtung Mittelmeer, über die Wolkenkratzer von Tel Aviv. Und schließlich nach Gaza, dorthin, wo es grau wird. „Es ist alles kaputt“, sagt sein Copilot. Auch Hauptmann Mike, so soll er auf Wunsch der Bundeswehr in diesem Text genannt werden, blickt jetzt auf das hinab, was fast zwei Jahre Krieg von dem palästinensischen Küstenstreifen übrig gelassen haben. Es sind graue Trümmer, einzelne Häuser und zahllose weiße Zelte. „Das ist schon erschreckend“, sagt Mike, der Pilot.