„Das Licht am Ende des Tunnels sehe ich nicht“

Asser und Aysel wurden vier Tage alt, sie starben, als ihr Vater gerade die Geburtsurkunden abholen wollte. „Ich hatte nicht einmal Zeit, mich richtig über sie zu freuen“, sagte der Vater Mohammed Abu El-Qomsan der Nachrichtenagentur Associated Press. Auch seine Frau und seine Schwiegermutter wurden durch den israelischen Luftangriff in ihrem Wohnhaus getötet. Die Geschichte der toten Zwillinge ging um die Welt, ein Schicksal von so vielen in diesem Krieg gegen den Gazastreifen, in dem so viele Kinder ums Leben kommen.