Ein Kind in Chan Yunis im Gazastreifen nach Israrels Luftangriffen in der Nacht zum Mittwoch: Palästinensischen Angaben zufolge forderten sie mehr als 100 Leben.

