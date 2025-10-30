Ein Kind in Chan Yunis im Gazastreifen nach Israrels Luftangriffen in der Nacht zum Mittwoch: Palästinensischen Angaben zufolge forderten sie mehr als 100 Leben.
Foto: AFP
Foto: OMAR AL-QATTAA/AFP
Gaza

„Der Krieg ist nicht wirklich vorbei“

Die Waffen sollten im Gazastreifen seit drei Wochen schweigen, so sieht es der Friedensplan vor. Doch wieder fallen Bomben, wieder werden Menschen getötet. Auch alles andere macht das Überleben schwierig.

Gaza

„Der Krieg ist nicht wirklich vorbei“
Die Waffen sollten im Gazastreifen seit drei Wochen schweigen, so sieht es der Friedensplan vor. Doch wieder fallen Bomben, wieder werden Menschen getötet. Auch alles andere macht das Überleben schwierig.

Von Kristiana Ludwig
30. Oktober 2025 | Lesezeit: 5 Min.

Zwei Jahre Krieg liegen hinter den Menschen in Gaza und fast drei Wochen, seit der Friedensplan der USA in Kraft ist. Mohammed Ramzi Scharab ist 33 Jahre alt, er lebt in dem Küstenstreifen in einem Zelt. Das Leben in Frieden, sagt er, sei für ihn nicht mehr als eine entfernte Erinnerung. Vor dem 7. Oktober 2023 – dem Tag, an dem die palästinensische Terrororganisation Hamas in Israel ein Massaker verübte, war Scharab mit Alltagsproblemen beschäftigt, sie kamen ihm groß vor: Trotz eines Universitätsabschlusses in Betriebswirtschaftslehre fand er keinen Job. Und das Restaurant seines Vaters konnte er auch nicht vor der Pleite bewahren.

