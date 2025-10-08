Krieg in Nahost
Katar sieht Gaza-Verhandlungen in „kritischer Phase“
8. Oktober 2025 | Lesezeit: 4 Min.
In einem Hotelzimmer in Scharm El-Scheich sitzt Chalil al-Haja, einer der Führer der Hamas, der nach Ägypten gekommen ist, um mit Israel über einen Frieden in Gaza zu verhandeln, oder zumindest einen Waffenstillstand. Ein paar Zimmer, Flure oder auch Gebäude weiter sitzt Ron Dermer, der engste Vertraute des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, dessen Regierung vor einem Monat versuchte, al-Haja in Katar zu töten, beim Angriff aber nur seinen Sohn tödlich traf.