Krieg in Nahost

Katar sieht Gaza-Verhandlungen in „kritischer Phase“

Foto: BASHAR TALEB/AFP
Foto: BASHAR TALEB/AFP
Ein Mann steht im Oktober 2024 in einem schwer beschädigten Gebäude in Khan Yunis.
Ein Mann steht im Oktober 2024 in einem schwer beschädigten Gebäude in Khan Yunis.

Hamas, Israel und die USA verhandeln in Scharm El-Scheich in Ägypten über einen Waffenstillstand. Optimismus verbreiten alle, aber in der Sache hakt es. Sechs Hürden sind zu nehmen.

Von Bernd Dörries
8. Oktober 2025 | Lesezeit: 4 Min.

In einem Hotelzimmer in Scharm El-Scheich sitzt Chalil al-Haja, einer der Führer der Hamas, der nach Ägypten gekommen ist, um mit Israel über einen Frieden in Gaza zu verhandeln, oder zumindest einen Waffenstillstand. Ein paar Zimmer, Flure oder auch Gebäude weiter sitzt Ron Dermer, der engste Vertraute des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, dessen Regierung vor einem Monat versuchte, al-Haja in Katar zu töten, beim Angriff aber nur seinen Sohn tödlich traf. 

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.