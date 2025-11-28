Wahrscheinlich mehr als 100 000 Kriegstote in Gaza

Foto: Omar al-Qattaa/AFP

Eine neue Studie belegt, dass im Gazastreifen mehr Menschen getötet wurden, als bisher angenommen. Die Forscher sehen Parallelen zu historischen Genoziden.

Von Leonard Scharfenberg
30. November 2025 | Lesezeit: 4 Min.

Im Gazastreifen sind während des Krieges mehr als 100 000 Menschen getötet worden. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Berechnung des Max-Planck-Instituts für Demografie in Rostock. Das sind weit mehr als bisher angenommen. Es ist die erste Schätzung für den kompletten Zeitraum zwischen dem 7. Oktober 2023, an dem die Hamas Israel überfallen und den Krieg ausgelöst hatte, und dem 10. Oktober 2025, an dem ein – seither recht löchriger – Waffenstillstand zustande kam.

