Foto: Jehad Alshrafi/AP Photo/Jehad Alshrafi
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Foto: BASHAR TALEB/AFP
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Gaza

Tödlicher Stillstand

Kindergartenkinder, die vor Drohnen flüchten, Zivilisten, die von ausgebombten Häusern begraben werden – und jetzt noch die Angst vor dem Winter: Für die Menschen in Gaza sind die festgefahrenen Verhandlungen lebensgefährlich.

Foto: Jehad Alshrafi/AP Photo/Jehad Alshrafi
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Gaza

Tödlicher Stillstand
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Kindergartenkinder, die vor Drohnen flüchten, Zivilisten, die von ausgebombten Häusern begraben werden – und jetzt noch die Angst vor dem Winter: Für die Menschen in Gaza sind die festgefahrenen Verhandlungen lebensgefährlich.

Von Kristiana Ludwig und Leonard Scharfenberg
6. Oktober 2026 | Lesezeit: 5 Min.

Die Drohnen surren immer noch regelmäßig über den Köpfen der Kinder, auch nach einem Jahr Waffenruhe. Vor Kurzem sei ein Quadkopter am Himmel aufgetaucht, als sie gerade im Garten waren, sagt die Leiterin des Kindergartens, Reem Abu Jaber, am Telefon. Die Erzieherinnen hätten ihr erzählt, wie sie sich gefürchtet hatten und die Kinder schnell ins Haus brachten. Sie alle kennen diese Geräte: Mit ihnen kann die israelische Armee Menschen aus der Luft erschießen.

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