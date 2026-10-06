Die Drohnen surren immer noch regelmäßig über den Köpfen der Kinder, auch nach einem Jahr Waffenruhe. Vor Kurzem sei ein Quadkopter am Himmel aufgetaucht, als sie gerade im Garten waren, sagt die Leiterin des Kindergartens, Reem Abu Jaber, am Telefon. Die Erzieherinnen hätten ihr erzählt, wie sie sich gefürchtet hatten und die Kinder schnell ins Haus brachten. Sie alle kennen diese Geräte: Mit ihnen kann die israelische Armee Menschen aus der Luft erschießen.