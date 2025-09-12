Am Sonntag hat Mohammed Quwaider sein Zelt aufgestellt, auf einem Feld in Deir-al-Balah, etwa 15 Kilometer südlich von seiner Heimatstadt. Auf dem Bild, das er von dem Zelt gemacht hat, sind der rissige Erdboden zu sehen, Planen und Palmen. „Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich ein Zelt habe“, sagt Quwaider. Denn in diesen Zeiten, sagt er, koste ein Zelt im Gazastreifen bis zu 1500 Dollar, und auch für das Land, auf dem es steht, nehmen die Besitzer hohe Pachten. Denn der Bedarf ist riesig: Rund eine Million Menschen leben wie er in Gaza-Stadt, und sie alle sind aufgerufen worden zu fliehen – weil die israelische Armee ihre Großoffensive fortsetzt.