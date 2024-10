Satellitenbilder zeigen, dass die israelische Armee in den ersten Monaten des Krieges mindestens 17 Friedhöfe großflächig beschädigt hat. Aufnahmen legen nahe, dass sie dort mit Bulldozern oder anderen schweren Gefährten operierten und sie kurzzeitig als Militärstellung nutzten. In einigen Fällen wurden auch Leichen freigelegt und Gräber geöffnet, wie Videos und Bilder belegen. Manche Leichen wurden zur Identifizierung nach Israel gebracht – andere in der aufgewühlten Erde zurückgelassen. Dabei sind Gräber und Friedhöfe und religiöse Stätten in Kriegen besonders geschützt. Die israelische Armee argumentiert, dass Hamas-Kämpfer auch von Friedhöfen aus operierten und sich Schäden an solchen Stätten nicht vermeiden ließen, in einem Krieg, „in dem sich die Hamas absichtlich tief in der Zivilbevölkerung verankert“.