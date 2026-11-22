Der Eimer ist eine ihrer letzten Habseligkeiten, aus blauem Plastik. Der Henkel ist längst abgebrochen, die Ränder zerfranst. Aber selbst Eimer sind in Gaza rar geworden. Vor allem jetzt im Winter, der hier vor allem Regen bedeutet, Sturm und Kälte. Aus den Leitungen kommt schon lange kein Wasser mehr, dafür kommt es jetzt vom Himmel. „Viel zu viel“, sagt Rana Kamal Sabah am Telefon aus Gaza. „Es hat so viel geregnet, dass unser Zelt zusammengebrochen ist.“ Sie schickt Bilder, die sie mit ihrem blauen Eimer zeigen, nach den schlimmen Regenfluten Anfang November.