Helfer im Fadenkreuz

Alia Zaki hat in diesen Tagen zwei Chefs: ihren Vorgesetzten beim UN-Welternährungsprogramm und ihren Vater, der jeden Tag frühmorgens in Kairo aufsteht, um seine Tochter anzurufen und sie zu fragen: „Alles gut bei dir?“ Die 28-jährige Ägypterin arbeitet seit zwei Jahren im Jerusalemer Büro des Welternährungsprogramms (WFP) und kommt gerade aus dem Gazastreifen zurück. Es war ihre zweite Reise dorthin seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober.