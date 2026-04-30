Bewaffnete und vermummte Männer, die mit Motorrädern oder Pick-up-Trucks durch Gaza fahren und den Kampf suchen: Während Israel und die Hamas über einen Rückzug und die Entwaffnung der Terrormiliz verhandeln, destabilisieren neue Akteure die Lage in Gaza zusätzlich. Palästinensische Milizen – mit hoher Wahrscheinlichkeit von Israel unterstützt – liefern sich zunehmend blutige Scharmützel mit der Hamas und stellen deren Machtposition infrage.