Grafik: SZ; Quelle: Facebook/Popular Army
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Setzt Israel im Kampf gegen die Hamas auf Kriminelle?

Im Gazastreifen greifen einige palästinensische Milizen immer wieder an – ihr Ziel ist jedoch nicht Israels Armee, sondern die Hamas. Wer sind sie, und werden sie tatsächlich von Israel unterstützt? Was Videos und Satellitenbilder verraten.

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Im Gazastreifen greifen einige palästinensische Milizen immer wieder an – ihr Ziel ist jedoch nicht Israels Armee, sondern die Hamas. Wer sind sie, und werden sie tatsächlich von Israel unterstützt? Was Videos und Satellitenbilder verraten.

Vivien Götz und Ben Heubl
30. April 2026 | Lesezeit: 6 Min.

Bewaffnete und vermummte Männer, die mit Motorrädern oder Pick-up-Trucks durch Gaza fahren und den Kampf suchen: Während Israel und die Hamas über einen Rückzug und die Entwaffnung der Terrormiliz verhandeln, destabilisieren neue Akteure die Lage in Gaza zusätzlich. Palästinensische Milizen – mit hoher Wahrscheinlichkeit von Israel unterstützt – liefern sich zunehmend blutige Scharmützel mit der Hamas und stellen deren Machtposition infrage.

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