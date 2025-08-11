Am Sonntag hat das israelische Militär in Gaza-Stadt gezielt einen prominenten arabischen Korrespondenten sowie vier weitere Journalisten mit einer Drohnenattacke getötet. Nach Angaben des Medienbüros der Hamas-Regierung von Gaza starb der Korrespondent des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera, Anas al-Scharif, als in der Nacht eine Drohne in ein Journalistenzelt vor der Außenmauer des Al-Schifa-Krankenhauses einschlug. Drei Kameraleute, ein weiterer Reporter sowie zwei Unbeteiligte kamen nach Angaben des Krankenhauses ebenfalls ums Leben.