Gaza-Konflikt

Israel tötet gezielt Journalisten

Foto: Ayman Majed Harb Alhisi/Anadolu Agency via Getty Images
Bei einer Drohnenattacke in Gaza-Stadt sterben vier Mitarbeiter des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera. Israel wirft zumindest einem von ihnen vor, in Wahrheit ein Hamas-Terrorist gewesen zu sein.

Von Reymer Klüver
11. August 2025 | Lesezeit: 4 Min.

Am Sonntag hat das israelische Militär in Gaza-Stadt gezielt einen prominenten arabischen Korrespondenten sowie vier weitere Journalisten mit einer Drohnenattacke getötet. Nach Angaben des Medienbüros der Hamas-Regierung von Gaza starb der Korrespondent des arabischen Fernsehsenders Al Jazeera, Anas al-Scharif, als in der Nacht eine Drohne in ein Journalistenzelt vor der Außenmauer des Al-Schifa-Krankenhauses einschlug. Drei Kameraleute, ein weiterer Reporter sowie zwei Unbeteiligte kamen nach Angaben des Krankenhauses ebenfalls ums Leben.

