Geplant war, dass er ihn begrüßen würde, die Autotür aufhalten. Alle französischen Nachrichtensender übertrugen die Szene live. Doch da stand nur der Chef von Macrons Protokollabteilung, den nicht einmal die Franzosen kennen. Ein Affront? Oder war Macron nur mal wieder verspätet, wie er das immer ist? Vor Trumps Ankunft unterhielt sich Macron mit Inácio Lula da Silva, dem brasilianischen Präsidenten. Das kann schon ausufern. Aber in diesem Fall?

Nun, wenn man weiß, wie sehr sich das Élysée in den vergangenen Wochen zerrissen hat, damit der Amerikaner den Gipfel nicht schwänzt, konnte es kein Versehen sein, keine Nachlässigkeit. Trump hatte vor seiner Abreise nach Europa den Franzosen mit Strafzöllen gedroht, wenn sie ihre Taxe auf Webfirmen und Onlinedienste nicht aufgäben: 100 Prozent auf Wein und Champagner!

Macron sagte darauf im französischen Fernsehen, es stehe den USA nicht zu, sich über europäisches oder französisches Recht zu stellen. „Ich werde ein respektvolles, aber bestimmtes Gespräch mit ihm führen.“ Auf Augenhöhe. Ihr Auftritt vor den Medien war dann so kühl, wie man das in all den Jahren nicht erlebt hat: Trump schaute Macron nicht einmal gönnerhaft lächelnd an, als sie einander die Hand drückten.

Lässt sich also nicht einmal der Schein wahren? Am Dienstagmorgen, bei herrlichem Wetter und freier Sicht auf See und Berge, scheint es dann doch ganz gut zu gelingen. Als Merz sein Geschenk überreicht hat und alle Gipfelteilnehmer Platz genommen haben, hält Gastgeber Macron beide Daumen in die Höhe. Damit will er den Fotografen und Kameraleuten bedeuten, sie könnten gehen. Aber es kann natürlich auch als Zeichen des Optimismus gewertet werden. Jedenfalls soll jetzt über die Ukraine gesprochen werden, deren militärische Lage sich zuletzt deutlich verbessert hat. Hier könne sich „langsam ein Fenster für die Diplomatie öffnen“, hatte Merz vor der Abreise gesagt.

Selenskij erscheint zu der Sitzung ganz in Schwarz

Zunächst redet der Ukrainer. Dann erteilt Macron Merz das Wort. Der Kanzler betont, wie sehr sich die Lage verändert hat, wie sehr Kremlchef Wladimir Putin in der Defensive steckt. Das Ziel: Verhandlungen mit Russland, an denen neben den USA und der Ukraine auch Europa beteiligt ist. Selenskij hat Bilder mitgebracht vom Höhlenkloster in Kiew, wo nach einem russischen Angriff in der Hauptkathedrale ein Feuer ausgebrochen ist. Vom „schwerwiegendsten Verbrechen Russlands gegen die christliche Kultur bisher“ hatte Selenskij schon vor Ankunft in Évian gesprochen.

Das alles scheint bei Trump seine Wirkung nicht zu verfehlen. „Wir kommen jetzt zu einer gemeinsamen Lageanalyse“, so ist die Einschätzung im Team Merz. „Russland kann den Krieg nicht gewinnen und Russland steht unter Druck. Insofern haben wir eine Änderung in der Tonalität festgestellt“, heißt es. Man sei sich einig, dass die Unterstützung der Ukraine und der Druck auf Moskau verstärkt werden müssten.

„Russland sollte eine Einigung erzielen“, sagt Trump nach der Sitzung, und auf europäischer Seite keimt Hoffnung, dass der Präsident Abschied genommen hat, mit Putin einfach einen amerikanisch-russischen Deal schließen zu können. Anchorage, wo Trump Putin im August den roten Teppich ausgerollt hatte, sei passé, ist zu hören.

