Im Münchner Rathaus, Protokollabteilung vierter Stock, werden Kondolenzbücher aufbewahrt, in denen Münchnerinnen und Münchner sich von bedeutenden Mitbürgern verabschiedet haben. Als der Libero, Teamchef, Sommermärchenmann Franz Beckenbauer im Januar starb, lag im Rathaus so ein Buch aus, mehr als eine Woche lang, wegen des großen Andrangs. Jetzt hat es die Frau aus der Protokollabteilung aus dem Archiv geholt und auf den Lesetisch gepackt, ein Brocken mit goldgeprägtem Münchner Kindl auf dem Einband. Gelegenheit also, mal nachzulesen, was die Münchner und Münchnerinnen dem Obergiesinger Weltmann zum Abschied sagen wollten.