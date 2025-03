Er kann es einfach nicht lassen. Da ist es Friedrich Merz also in den vergangenen Tagen gelungen, trotz all seiner handwerklichen Fehler einen monumentalen Kompromiss mit SPD und Grünen auszuhandeln, und er müsste dankbar sein, vielleicht sogar demütig, dass insbesondere die Grünen zugestimmt haben und die künftige Bundesregierung daher Schulden machen darf wie noch keine vor ihr. Doch an diesem Dienstag, an dem das Gesetzesvorhaben im Bundestag verabschiedet werden sollte, war er nicht dankbar, und demütig schon gleich gar nicht.