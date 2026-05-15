Vielleicht hätte jemand den Takt vorgeben sollen. Oder zumindest kurz nicken. So braucht es einen Moment, bis alle einstimmen. „Die Moorsoldaten“, das Lied der Häftlinge aus dem KZ Börgermoor, haben sie sich für diesen Anlass ausgesucht. „Wir sind die Moorsoldaten“, singen sie, „und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Auf und nieder gehen die Posten, keiner, keiner kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten, vierfach ist umzäunt die Burg.“