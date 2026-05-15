Wandergruppen

Feste Schuhe, Proviant, linksradikale Gesinnung

Grafik: Lina Moreno/SZ; Foto: imago
Grafik: Lina Moreno/SZ; Foto: imago

Rechtsextreme wandern schon lange gemeinsam, um sich und ihre Vorstellung von Stärke und Heimat zu inszenieren. Jetzt entdecken auch radikal linke Gruppen bildstarke Ausflüge in die Natur für sich. Zu Besuch bei der „Wanderjugend Franken“.

Von Sebastian Strauß und Joscha F. Westerkamp
15. Mai 2026 | Lesezeit: 6 Min.

Vielleicht hätte jemand den Takt vorgeben sollen. Oder zumindest kurz nicken. So braucht es einen Moment, bis alle einstimmen. „Die Moorsoldaten“, das Lied der Häftlinge aus dem KZ Börgermoor, haben sie sich für diesen Anlass ausgesucht. „Wir sind die Moorsoldaten“, singen sie, „und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Auf und nieder gehen die Posten, keiner, keiner kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten, vierfach ist umzäunt die Burg.“

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