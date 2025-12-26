Ein Hinterhof im Frankfurter Nordosten. Im Vorraum zieht man sich die Schuhe aus, dann hängt da ein Schild: „Ab hier, bitte nur Vereinsfrauen und Vereinsmädchen“. Im Alter von vier bis 75 Jahren trainieren sie hier seit Jahrzehnten Selbstverteidigung, in zwei großen Hallen, ausgelegt mit Matten. In einer stehen drei Männerpuppen. Nackter Oberkörper, keine Arme, starrer Gesichtsausdruck. Trainingsattrappen. In der anderen Halle soll es heute um die Themen gehen, über die in Vereinen wie diesem jeden Tag gesprochen wird: Wie geht es Frauen im öffentlichen Raum? Was hat sich verändert – und was nicht? Es sprechen fünf Frauen miteinander: