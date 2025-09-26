Franz Müntefering ist natürlich schon da. Mit einer Zeitung unter dem Arm schlendert er durch den kleinen Park am Olivaer Platz, nahe dem Ku’damm. Elf Uhr war für das Treffen ausgemacht, der frühere SPD-Chef und Vizekanzler ist schon zehn Minuten vorher vor Ort. Und am nächsten Tag erscheint er hier gleich noch einmal, wieder überpünktlich. Denn der 85-Jährige nutzt keine E-Mail. Interviews müssen mit ihm persönlich auf Papier und mit handschriftlichen Anmerkungen autorisiert werden. Seine Idee, das Interview einfach per Post zu schicken, hätte dann doch etwas zu lange gedauert.