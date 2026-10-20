Foto: Julien de Rosa/AFP Foto: Julien de Rosa/AFP Foto: Dimitar Dilkoff/AFP Foto: Dimitar Dilkoff/AFP L’éclat, c’est moi Als Frankreich brannte, waren Plünderer und Anarchisten auf den Straßen, aber auch Familien. Es ist der Hass auf ihren Präsidenten, der sie alle eint. Und klar ist, wer davon profitiert. Foto: Julien de Rosa/AFP Foto: Julien de Rosa/AFP L’éclat, c’est moi Foto: Dimitar Dilkoff/AFP Foto: Dimitar Dilkoff/AFP Als Frankreich brannte, waren Plünderer und Anarchisten auf den Straßen, aber auch Familien. Es ist der Hass auf ihren Präsidenten, der sie alle eint. Und klar ist, wer davon profitiert. Von Oliver Meiler 20. Oktober 2026 | Lesezeit: 11 Min. Es geht nur laut, dramatisch, bumm! Bitte aktivieren Sie JavaScript.