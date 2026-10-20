Foto: Julien de Rosa/AFP
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Foto: Dimitar Dilkoff/AFP
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L’éclat, c’est moi

Als Frankreich brannte, waren Plünderer und Anarchisten auf den Straßen, aber auch Familien. Es ist der Hass auf ihren Präsidenten, der sie alle eint. Und klar ist, wer davon profitiert.

Foto: Julien de Rosa/AFP
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L’éclat, c’est moi
Foto: Dimitar Dilkoff/AFP
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Als Frankreich brannte, waren Plünderer und Anarchisten auf den Straßen, aber auch Familien. Es ist der Hass auf ihren Präsidenten, der sie alle eint. Und klar ist, wer davon profitiert.

Von Oliver Meiler
20. Oktober 2026 | Lesezeit: 11 Min.

Es geht nur laut, dramatisch, bumm!

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