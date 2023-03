Das Prinzip Protest

Die Metrostationen rund um die Nationalversammlung sind gesperrt, auf den Straßen blinkt das Blaulicht der Polizeiwagen. Auf der Place Vauban, einige Minuten zu Fuß vom Parlamentsgebäude entfernt, riecht es noch nach Rauch. Vor einer Stunde hat die Polizei die Demonstration hier aufgelöst. So war das am Montagabend, so wie fast an fast jedem Abend in Paris oder in anderen Städten Frankreichs. An diesem Abend sind die Wütenden weitergezogen, ein letztes kleines Grüppchen ist übrig geblieben. Ein Mann mit Vokuhila und Gitarre singt ein selbstgeschriebenes Lied, in dem die Wörter „Arbeit“ und „Scheiße“ vorkommen. „Ich weiß gar nicht, was sich für die Rentenreform für mich persönlich ändert“, sagt der Mann, der sich als Théo, 21, vorstellt und erzählt, dass er als Tischler arbeitet. „Ich bin aus Prinzip hier. Die Regierung kann nicht einfach machen, was sie will.“

Schon seit Wochen streitet Frankreich über die Rentenreform, das größte und heikelste Vorhaben in Präsident Emmanuel Macrons zweiter Amtszeit. Seit Premierministerin Élisabeth Borne in der vergangenen Woche das Gesetzesvorhaben per Verfassungsklausel durchs Parlament drückte, kommt das Land nicht mehr zur Ruhe. Wenige Stunden nach Bornes Ankündigung brannten in Paris die ersten Mülltonnen. In den vergangenen Tagen gab es im ganzen Land spontane Streiks und Proteste. In Bordeaux blockierten Reformgegner die Bahnhofsgleise, in Paris drangen Demonstrierende in das Einkaufszentrum Les Halles ein.