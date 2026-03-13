Die Franzosen mögen ihre Bürgermeister, viel lieber jedenfalls als andere Politiker, etwa ihre Parlamentarier in Paris. Das zeigen Umfragen. Die maires gelten als nahbarer, weniger elitär. Mehr als sechzig Prozent von ihnen werden wiedergewählt, wenn sie noch einmal antreten. Auch darum unterscheiden sich Gemeindewahlen von denen auf nationaler Ebene, sie lassen sich nur bedingt vergleichen.