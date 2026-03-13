Kommunalwahl in Frankreich

Was, wenn Marseille an die extreme Rechte fällt?

Foto: sz; afp; reuters
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Ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl wählen die Franzosen ihre Bürgermeister. In den großen Städten wird der Wahlkampf teils mit harten Bandagen geführt, so manches Ergebnis könnte auch die nationale Politik erschüttern.

Von Oliver Meiler
13. März 2026 | Lesezeit: 6 Min.

Die Franzosen mögen ihre Bürgermeister, viel lieber jedenfalls als andere Politiker, etwa ihre Parlamentarier in Paris. Das zeigen Umfragen. Die maires gelten als nahbarer, weniger elitär. Mehr als sechzig Prozent von ihnen werden wiedergewählt, wenn sie noch einmal antreten. Auch darum unterscheiden sich Gemeindewahlen von denen auf nationaler Ebene, sie lassen sich nur bedingt vergleichen.

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