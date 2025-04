Die wegweisende Studie wurde gar nicht mit Kindern gemacht, sondern mit Erwachsenen. Sie trägt den sprechenden Titel „Hirn-Abfluss“, englisch: „Brain Drain“. Es ging darum, welche Auswirkungen das Smartphone auf die Konzentrationsfähigkeit hat, wenn es a) direkt auf dem Schreibtisch liegt oder b) neben dem Tisch in der Tasche steckt oder c) gar nicht im Raum ist. Das Ergebnis: Die bloße Anwesenheit des Handys reduziert Aufmerksamkeit und Gedächtnisleistung; selbst wenn es ausgeschaltet in der Tasche steckte, war der Effekt messbar.