Foto: Jack Taylor/Imago/News Licensing
Hier ist nicht nur der Rasen grün

Die Forest Green Rovers sind der erste vegane Fußballklub der Welt. Fünfte englische Liga, kein Witz. Und das in einer Zeit, in der die Rechten die Umfragen anführen.

Foto: Jack Taylor/Imago/News Licensing
Foto: Jack Taylor/Imago/News Licensing
Die Forest Green Rovers sind der erste vegane Fußballklub der Welt. Fünfte englische Liga, kein Witz. Und das in einer Zeit, in der die Rechten die Umfragen anführen.

Von Michael Neudecker
1. Januar 2026 | Lesezeit: 8 Min.

Paula Brown hält eine Schale aus Pappmaché in der Hand und schaut erwartungsvoll. „Wollen Sie probieren?“, fragt sie. In der Schale liegt ein Burger. Excuse me, ein Burger?

