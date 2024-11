Es dauert nicht lang, bis nach dem Feuerball am Nachthimmel von Vilnius die düsteren Ahnungen aufkommen. Am frühen Montagmorgen um 5.30 Uhr Ortszeit stürzt ein Frachtflugzeug der spanischen Fluggesellschaft Swiftair im Auftrag der DHL, das in Leipzig gestartet war, im Landeanflug auf den Flughafen der litauischen Hauptstadt ab. Ein Besatzungsmitglied stirbt, die drei anderen Menschen an Bord werden verletzt. Diese Rahmendaten reichen, um in deutschen und litauischen Sicherheitsbehörden Alarmbereitschaft auszulösen. DHL-Frachtflugzeug, Leipzig, Absturz – erst kürzlich hatten die deutschen Nachrichtendienste gewarnt, dass es zu Anschlägen auf Frachtflüge kommen könnte, dass Russland so etwas als Mittel in seinem hybriden Krieg gegen den Westen nutzen könne.