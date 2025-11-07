Die Ruinen des Stadtteils Dschubar in Damaskus im Oktober 2025.
Foto: Friedrich Bungert
Abschiebungen nach Syrien

„Ohne Staatsbürgerschaft hätte ich jetzt richtig Angst“

Bundeskanzler Merz sieht für Flüchtlinge aus Syrien „keinerlei Gründe mehr für Asyl in Deutschland“. Das löst bei vielen Unsicherheit und Zukunftsängste aus. Ein Stimmungsbild.

Von Franka Bals
7. November 2025 | Lesezeit: 4 Min.

Eigentlich dachte sie, sie hätte es geschafft. Sie hat die deutsche Sprache gelernt, eine Arbeit gefunden und den deutschen Pass erhalten.

