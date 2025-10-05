Foto: Finnish Border Guard/AFP
Foto: Finnish Border Guard/AFP
Die Grenzen der Geduld
Foto: Finnish Border Guard/AFP
Foto: Finnish Border Guard/AFP
Die Grenzen der Geduld
Foto: Finnish Border Guard/AFP
Foto: Finnish Border Guard/AFP
5. Oktober 2025 | Lesezeit: 11 Min.
Der Hubschrauber fliegt von Steuerbord an, gegen den Wind, und hält ungefähr zehn Meter über dem Heck des Schiffs knatternd in der Luft. Aus der Seitentür wird ein Sack gestoßen, aus dem sich ein dickes Seil ausrollt. Ein vermummter, behelmter Mann in Tarnkleidung rutscht an dem Seil runter auf das Deck, ein zweiter folgt und ein dritter. Die Soldaten laufen auf die Stahltreppe zu, die zur Brücke hinaufführt, ein paar Sekunden später drängen sie sich mit angelegten Sturmgewehren durch die Tür.