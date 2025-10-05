Am 25. Dezember 2024 enterte die finnische Küstenwache einen Tanker der russischen "Schattenflotte", der mit seinem Anker Unterwasserkabel zerstörte.
Am 25. Dezember 2024 enterte die finnische Küstenwache einen Tanker der russischen "Schattenflotte", der mit seinem Anker Unterwasserkabel zerstörte.
Am 25. Dezember 2024 enterte die finnische Küstenwache einen Tanker der russischen "Schattenflotte", der mit seinem Anker Unterwasserkabel zerstörte.
Foto: Finnish Border Guard/AFP
Foto: Finnish Border Guard/AFP

Die Grenzen der Geduld

Jetzt, wo russische Drohnen und Kampfjets im Luftraum der Nato herumfliegen wie böse Gespenster, zeigt Finnland, wie man mit diesem aggressiven Nachbarn umgehen sollte. Besuch in einem Land, das vorbereitet ist.

Am 25. Dezember 2024 enterte die finnische Küstenwache einen Tanker der russischen "Schattenflotte", der mit seinem Anker Unterwasserkabel zerstörte.
Am 25. Dezember 2024 enterte die finnische Küstenwache einen Tanker der russischen "Schattenflotte", der mit seinem Anker Unterwasserkabel zerstörte.
Am 25. Dezember 2024 enterte die finnische Küstenwache einen Tanker der russischen "Schattenflotte", der mit seinem Anker Unterwasserkabel zerstörte.
Foto: Finnish Border Guard/AFP
Foto: Finnish Border Guard/AFP
Die Grenzen der Geduld
Am 25. Dezember 2024 enterte die finnische Küstenwache einen Tanker der russischen "Schattenflotte", der mit seinem Anker Unterwasserkabel zerstörte.
Am 25. Dezember 2024 enterte die finnische Küstenwache einen Tanker der russischen "Schattenflotte", der mit seinem Anker Unterwasserkabel zerstörte.
Am 25. Dezember 2024 enterte die finnische Küstenwache einen Tanker der russischen "Schattenflotte", der mit seinem Anker Unterwasserkabel zerstörte.
Foto: Finnish Border Guard/AFP
Foto: Finnish Border Guard/AFP

Jetzt, wo russische Drohnen und Kampfjets im Luftraum der Nato herumfliegen wie böse Gespenster, zeigt Finnland, wie man mit diesem aggressiven Nachbarn umgehen sollte. Besuch in einem Land, das vorbereitet ist.

Von Hubert Wetzel
5. Oktober 2025 | Lesezeit: 11 Min.

Der Hubschrauber fliegt von Steuerbord an, gegen den Wind, und hält ungefähr zehn Meter über dem Heck des Schiffs knatternd in der Luft. Aus der Seitentür wird ein Sack gestoßen, aus dem sich ein dickes Seil ausrollt. Ein vermummter, behelmter Mann in Tarnkleidung rutscht an dem Seil runter auf das Deck, ein zweiter folgt und ein dritter. Die Soldaten laufen auf die Stahltreppe zu, die zur Brücke hinaufführt, ein paar Sekunden später drängen sie sich mit angelegten Sturmgewehren durch die Tür.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.