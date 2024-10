Hast du Töne?

Rätselhafte Welt der Finnen. Da organisiert man eine Weltmeisterschaft. Richtet vorher auf vier Kontinenten Landeswettbewerbe aus mit regionalen Vorentscheiden. Lässt hochtalentierte Sängerinnen und Sänger aus Panama, Thailand, Griechenland, der Ukraine und Saudi-Arabien einfliegen. Mietet das Logomo an, die größte Halle in Turku, in der schon „The Voice of Finnland“ produziert wurde. Und dann veranstaltet man das Ganze quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit. „Live-Publikum interessiert uns ja auch nicht“, erklärt Atte Hujanen, hochgewachsener CEO der Veranstaltungsfirma Singa, am letzten Abend des fünftägigen Spektakels.