Am Abend schickte sie ihm noch ein Video, da merkte Markus H. schon, dass etwas anders war. Auf dem Video lag die Frau, in die er sich verliebt hatte, auf dem Sofa, und nicht in ihrem Bett. Jessica S., dunkles Haar, Tattoos an beiden Armen, fast immer guter Laune. Auch jetzt noch. Sie schrieb Markus H., dass sie sich auf die Zeit mit ihm freue, dass sie jetzt aber schlafen werde, da sie am nächsten Tag früh rausmüsse. Pfingstmontag 2024, 21.51 Uhr. Dann schaltete sie den Flugmodus ein. Und schaltete ihn nie wieder aus.