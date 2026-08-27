Familien in Deutschland leben in sehr unterschiedlichen Situationen: In knapp 29 Prozent aller Haushalte in der Bundesrepublik leben Eltern mit Kindern, von diesen wiederum sind etwa ein Viertel Alleinerziehende. So unterschiedlich ihre Lebenssituation oder ihre finanziellen Möglichkeiten auch sein mögen, die meisten von ihnen eint die Sorge darüber, ob ihre Kinder gut groß werden. Dass Familienpolitik bei dieser Bundesregierung nicht die höchste Priorität hat, ist ein Eindruck, den nicht nur viele Eltern, sondern auch Lobbyverbände teilen. Wie viel Geld die Bundesregierung zur Unterstützung von Familien einplant, zeigt nicht nur, welche Priorität sie der Familienpolitik einräumt. Es beeinflusst ganz konkret den Alltag von Familien und die Zukunftschancen von Kindern.