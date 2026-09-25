Manche mögen’s heiß

Beim Extremwetterkongress in Hamburg sind viele der Klimaexperten fassungslos über die Ignoranz in der Gesellschaft. Der Sommer war ein Fanal, aber statt zu sagen, lasst uns die Welt retten, werden Meteorologen verteufelt. Zeit, sich zusammenzuraufen.

Manche mögen’s heiß

Beim Extremwetterkongress in Hamburg sind viele der Klimaexperten fassungslos über die Ignoranz in der Gesellschaft. Der Sommer war ein Fanal, aber statt zu sagen, lasst uns die Welt retten, werden Meteorologen verteufelt. Zeit, sich zusammenzuraufen.

Von Holger Gertz (Text) und Friedrich Bungert (Fotos)
25. September 2026 | Lesezeit: 12 Min.

Gute Nachrichten sind gerade selten, man nimmt diesbezüglich, was man kriegen kann, zur Not auch eine Notiz aus dem an einem Infostand ausliegenden Jahresbericht der Deutschen Wildtier Stiftung. Der Gartenschläfer, ein unfassbar niedliches Tierchen aus der Familie der Bilche, konnte zuletzt an vierundzwanzig Stellen nachgewiesen werden, 2023 waren es nur neun Stellen. Und das auch noch ausgerechnet in Sachsen-Anhalt. Das sind wirklich gute Nachrichten. Wenigstens für die Bilche.

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