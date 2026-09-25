Gute Nachrichten sind gerade selten, man nimmt diesbezüglich, was man kriegen kann, zur Not auch eine Notiz aus dem an einem Infostand ausliegenden Jahresbericht der Deutschen Wildtier Stiftung. Der Gartenschläfer, ein unfassbar niedliches Tierchen aus der Familie der Bilche, konnte zuletzt an vierundzwanzig Stellen nachgewiesen werden, 2023 waren es nur neun Stellen. Und das auch noch ausgerechnet in Sachsen-Anhalt. Das sind wirklich gute Nachrichten. Wenigstens für die Bilche.