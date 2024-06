Wie Automatisierung die Berichterstattung der SZ verbessert

Dieser Text, so viel sei vorab verraten, wurde nicht von einer Maschine geschrieben. Die SZ ist eine Autorinnen- und Autorenzeitung und das wird, trotz rasanter Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, auf absehbare Zeit auch so bleiben. Nur in Ausnahmefällen schreiben Journalistinnen und Journalisten Programme, mit denen die SZ Artikel automatisch erstellen kann (Sie finden stets einen Hinweis dazu im Text). Und zwar dann, wenn wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, damit ein besseres Angebot bieten können. Zum Beispiel bei großen Wahlen.

Automatisierte Wahlanalysen

Am 9. Juni 2024 wählt Europa ein neues Europäisches Parlament. Sie wollen wissen, wer die Wahl gewonnen hat, wer Sie zukünftig im Parlament vertreten wird und vor allem, wie Ihre Nachbarschaft abgestimmt hat. Nun gibt es bei einer Europawahl 400 Landkreise und kreisfreie Städte in Deutschland. Es wäre unmöglich für eine Redaktion, so viele regionale Ergebnisse rasch zu analysieren und einzuordnen. Die SZ nutzt deshalb schon seit einigen Jahren selbstentwickelte Computerprogramme, um innerhalb kürzester Zeit automatisiert Artikel zu den Wahlergebnissen in jedem Wahl- oder Stimmkreis zu erstellen und zu erklären, welche Besonderheiten zu beobachten sind.

Wir legen dabei die gleichen hohen journalistischen Standards an wie bei allen anderen Texten der SZ auch. Nach vor der Wahl festgelegten Regeln entstehen Texte, die je nach Wahlergebnis sehr unterschiedlich ausfallen können und Grafiken, in denen die jeweiligen Ergebnisse zu sehen sind. Künstliche Intelligenz nutzen wir bislang nur, um im Vorfeld die Regeln zu testen, bei der Veröffentlichung kommt sie nicht zum Einsatz. So können wir gleichzeitig und nahezu in Echtzeit viele umfangreiche journalistische Analysen erstellen und Ihnen und den vielen Menschen, die über Suchmaschinen zur SZ finden, eine wertvolle regionale Perspektive auf die Wahlergebnisse in Ihrer Nachbarschaft bieten.

Wie solche automatisch erstellten Artikel aussehen, können Sie hier für die Landtagswahl 2023 in Bayern nachschauen: