Datenanalyse

Wie löchrig ist die Brandmauer im EU-Parlament?

EVP-Chef Manfred Weber
Foto: Imago
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EVP-Chef Manfred Weber
EVP-Chef Manfred Weber

Christdemokraten stimmen im Europäischen Parlament deutlich öfter mit Rechts-außen-Fraktionen als im Bundestag. Wie oft genau? Und wie häufig tun das auch Linke oder Grüne? Entdecken Sie es in unserer interaktiven Grafik.

Von Joscha F. Westerkamp, Brüssel/Straßburg
8. Juli 2026 | Lesezeit: 9 Min.

Kaum ist die Abstimmung vorbei, stehen sie auf und jubeln. Dutzende Abgeordnete klatschen oder strecken die Fäuste in die Luft, dort von ihren Plätzen ganz rechts im Parlament. Sie haben soeben die neue Rückführungsverordnung beschlossen, mit der Migranten auch in Lager außerhalb Europas abgeschoben werden können. Für die nötige Mehrheit stimmten sie zusammen mit Christdemokraten und Liberalen. Im Bundestag spräche man von einem Bruch der Brandmauer. „Im Europaparlament fällt die Brandmauer schon lange ein“, sagt Thu Nguyen, die an der Berliner Hertie School zum EU-Parlament forscht. Seit der Europawahl 2024 haben rechte und rechtsradikale Parteien in diesem Parlament so viele Sitze wie nie zuvor. Damit wurden sie auch regelmäßig Teil von Mehrheiten.

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