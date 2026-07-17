Foto: YASUYOSHI CHIBA/AFP
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Ein Goldstück in Khartum, in der Hand eines Goldschmieds.
Ein Goldstück in Khartum, in der Hand eines Goldschmieds.
Ein Goldstück in Khartum, in der Hand eines Goldschmieds.
Foto: YASUYOSHI CHIBA/AFP
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Afrika

Blutiges Gold aus dem Sudan - und was Europa dagegen tut

Die EU verbietet Geschäfte mit dem Edelmetall aus dem drittgrößten Staat Afrikas. Damit will sie den Kriegsparteien Einnahmen entziehen. Lässt sich das Embargo durchsetzen?

Foto: YASUYOSHI CHIBA/AFP
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Blutiges Gold aus dem Sudan - und was Europa dagegen tut
Ein Goldstück in Khartum, in der Hand eines Goldschmieds.
Ein Goldstück in Khartum, in der Hand eines Goldschmieds.
Ein Goldstück in Khartum, in der Hand eines Goldschmieds.
Foto: YASUYOSHI CHIBA/AFP
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Die EU verbietet Geschäfte mit dem Edelmetall aus dem drittgrößten Staat Afrikas. Damit will sie den Kriegsparteien Einnahmen entziehen. Lässt sich das Embargo durchsetzen?

Von Jan Diesteldorf und Arne Perras
17. Juli 2026 | Lesezeit: 6 Min.

Auf der Fahrt durch den Süden Kordofans waren meistens Frauen am Wegrand zu sehen. Sie ackerten auf den Feldern. Trugen schwere Körbe mit Erdnüssen auf dem Kopf. Und die Männer? Kämpften an der Front, hieß es. Aber dann tauchten doch noch einige auf. Sie buddelten in der rotbraunen Erde. Einer trug eine Baseballkappe, in den Händen einen Metalldetektor, mit dem er die ausgehobenen Gruben scannte, nur wenige Meter von der Fahrspur entfernt.

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