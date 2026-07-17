Auf der Fahrt durch den Süden Kordofans waren meistens Frauen am Wegrand zu sehen. Sie ackerten auf den Feldern. Trugen schwere Körbe mit Erdnüssen auf dem Kopf. Und die Männer? Kämpften an der Front, hieß es. Aber dann tauchten doch noch einige auf. Sie buddelten in der rotbraunen Erde. Einer trug eine Baseballkappe, in den Händen einen Metalldetektor, mit dem er die ausgehobenen Gruben scannte, nur wenige Meter von der Fahrspur entfernt.